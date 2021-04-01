США потратят на строительство дорог и развитие доступа в интернет 2 трлн долларов

Президент США Джо Байден во время выступления в Питтсбурге представил план по обновлению инфраструктуры и промышленности. На реализацию плана, который предполагает ежегодные инвестиции в инфраструктуру до 1% ВВП, потратят 2 трлн долларов.

«Это инвестиция в Америку, которая бывает раз в поколение, непохожая на то, что мы видели или делали с тех пор, как несколько десятилетий назад мы построили автомагистральную систему между штатами и вели космическую гонку. Фактически, это крупнейшее вложение в рабочие места со времен Второй мировой войны», – сказал Байден, добавив, что благодаря плану будут созданы миллионы рабочих мест.

Предполагается, что деньги на инвестиции будут получены от повышения налогов для корпораций. План предусматривает инвестиции в строительство дорог, мостов, портов, аэропортов и городского транспорта. Также деньги пойдут на развитие электро- и водоснабжения, доступа в интернет. Власти хотят инвестировать в постройку и переустройство общественных зданий, пишет «Коммерсант».

Самые значительные инвестиции в размере 650 млрд долларов должны быть направлены на модернизацию транспортной инфраструктуры. В числе прочего должно быть отремонтировано и модернизировано более 30 тыс. км магистралей и дорог, 10 тыс. мостов, часть средств пойдет на программы безопасности дорожного движения для пешеходов и автомобилистов, а также развитие общественного транспорта.

Еще 174 млрд долларов будет выделено на стимулирование рынка электромобилей, в том числе налоговые льготы для их покупателей и развитие сети зарядных станций.

Ранее в марте Байден подписал пакет мер стимулирования экономики США в условиях коронавируса на 1,9 трлн долларов. По словам Байдена, «план поможет увеличить ВВП на триллион долларов, поможет превзойти остальной мир», который «не стоит на месте, особенно Китай».