 

Власти Грузии осудили действия радикалов за атаку на Познера

01.04.2021, 10:10, Новости дня
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил действия радикалов, фактически изгнавших из страны тележурналиста Владимира Познера, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как сообщил глава кабмина на заседании правительства, Познер прибыл в страну с паспортом США, он не нарушал «Закон об оккупации», по которому только с разрешения Тбилиси можно посещать Абхазию и Южную Осетию.

«Это был очередной частный визит Познера с американским паспортом», – сказал он.

Ираклий Гарибашвили заявил, что и сопровождающие Владимира Познера лица попали в страну с соблюдением всех правил передвижения в период пандемии коронавируса, имея ковид-паспорта и отрицательные тесты.

При этом он отметил, что со стороны прибывших было «неприемлемым» нарушение правил поведения в период пандемии, на что со стороны соответствующих органов последовала «молниеносная реакция» в виде штрафов.

«Одна группа граждан выражала протест (приездом Познера), и это использовала самая деструктивная сила – «Единое национальное движение» (партия экс-президента Михаила Саакашвили). Цель Саакашвили – дестабилизация и саботаж, нанесение урона международному имиджу страны. И это все сделано на фоне частичного открытия туризма, что так важно для Грузии», – сообщил он.

Премьер-министр назвал такой радикализм «полностью неприемлемым, несоответствующим грузинским стандартам и цивилизованным формам».

«Партия Саакашвили – деградирующая радикальная сила, с которой невозможен цивилизованный диалог», – сказал он.

Напомним, телеведущий Владимир Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете.

Познер собирался уехать в субботу, но радикалы и лидеры оппозиции, которые собрались у отеля «Румс» в центре Тбилиси, вынудили журналиста поменять планы, обвиняя его в том, что тот не признает территориальную целостность Грузии.

Отель и автобус с гостями забрасывали яйцами. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы.

МВД Грузии заявило, что Познер «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.

Сам Познер в ночь на четверг заявлял, что находится в безопасности. Он пояснил, что в Тбилиси хотел отметить день рождения и покинуть Грузию 3 апреля.

МВД Грузии оштрафовало Познера на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина.



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