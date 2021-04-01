 

В Москве перекрыли канал поставки мобильных телефонов в СИЗО-3

01.04.2021, 10:10, Новости дня
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Прокуратура совместно с правоохранительными органами пресекла незаконный канал поставки мобильных телефонов в СИЗО-3 Москвы, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Установлено, что сотрудник изолятора получил на расчетный счет денежные средства в качестве взятки от посредника, занимающегося незаконным сбытом следственно-арестованным мобильных телефонов и их комплектующих», – передает ТАСС сообщение прокуратуры. За незаконное вознаграждение сотрудник изолятора пронес телефоны и передал их лицам, содержащимся в СИЗО.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 290 (получение должностным лицом взятки в значительном размере) и по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Канал поставки был выявлен прокуратурой совместно с отделом собственной безопасности УФСИН по Москве и УФСБ по Москве и области.

По данным источника в правоохранительных органах, 7 ноября 2019 года 37-летняя младший инспектор 2 категории дежурной службы СИЗО-3 получила на свой банковский счет взятку в размере 20 тыс. рублей от 33-летнего посредника за передачу арестанту телефона.

Напомним, 9 марта закон об отключении от обслуживания сотовых номеров, используемых заключенными в местах лишения свободы, был подписан президентом Владимиром Путиным.



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