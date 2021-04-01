 

“Один пластический хирург”, “Кристина с мамой”, “Клоны”. В сети обсуждают селфи Пугачевой и Вайкуле

01.04.2021, 10:08, Новости дня
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71-летняя российская певица Алла Пугачева 31 марта на своей странице в Instagram опубликовала совместно селфи-фото со своей коллегой и подругой Лаймой Вайкуле.

“С днем рождения, милая наша Лаймочка!!! Радости и здоровья тебе. До встречи в дюнах”, – написала она.

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Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Подписчики заметили сходство Вайкуле с дочерью Пугачевой, певицей Кристиной Орбакайте.

“Я думала, это Кристина с мамой. Только когда прочитала, поняла, кто это”, – призналась helenamitya.

“Один пластический хирург”, – ответила ей iurevna8441.

“Клоны”, – добавила kyuzya4.

“Одно лицо, пластических докторов работа!” – заверила lar.sant.

“Как молоды вы… стали!” – написал Евгений Хаит.

Лайме Вайкуле 31 марта исполнилось 67 лет.

Пугачеву и Вайкуле связывает многолетняя дружба. Ранее артистки публиковали в Instagram совместные ироничные видеоролики под хештегом #дамысдюн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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