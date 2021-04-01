“Один пластический хирург”, “Кристина с мамой”, “Клоны”. В сети обсуждают селфи Пугачевой и Вайкуле
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71-летняя российская певица Алла Пугачева 31 марта на своей странице в Instagram опубликовала совместно селфи-фото со своей коллегой и подругой Лаймой Вайкуле.
“С днем рождения, милая наша Лаймочка!!! Радости и здоровья тебе. До встречи в дюнах”, – написала она.
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Подписчики заметили сходство Вайкуле с дочерью Пугачевой, певицей Кристиной Орбакайте.
“Я думала, это Кристина с мамой. Только когда прочитала, поняла, кто это”, – призналась helenamitya.
“Один пластический хирург”, – ответила ей iurevna8441.
“Клоны”, – добавила kyuzya4.
“Одно лицо, пластических докторов работа!” – заверила lar.sant.
“Как молоды вы… стали!” – написал Евгений Хаит.
Лайме Вайкуле 31 марта исполнилось 67 лет.
Пугачеву и Вайкуле связывает многолетняя дружба. Ранее артистки публиковали в Instagram совместные ироничные видеоролики под хештегом #дамысдюн.
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