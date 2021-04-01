Макрон объявил усиленный карантин по всей Франции

Во всех регионах Франции с 3 апреля вводятся усиленные карантинные меры, действовавшие до этого лишь в 19 департаментах страны. Такое объявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон в своем послании об эпидемиологической ситуации во Франции, сообщили в Елисейском дворце.

Карантинные меры вводятся на четыре недели. Во всех регионах будет введен комендантский час с 19.00, а работников компаний переведут на удаленную работу. Во Франции закроют магазины, где не торгуют предметами первой необходимости. Исключение сделают для книжных магазинов, музыкальных магазинов, парикмахерских, торговцев цветами и сапожных мастерских, уточняется на французском портале административной информации.

По стране запретят поездки без особой причины дальше 10 км от места изоляции. Переехать из одного региона в другой после 5 апреля французы смогут только по веским причинам.

Детские сады, школы, колледжи и средние школы закроются на три недели, говорится в полном тексте заявления Макрона.

“С 12 апреля вся Франция, независимо от зоны отдыха, будет переведена на весенние каникулы. Таким образом, начало учебного года для всех состоится 26 апреля. 3 мая учащиеся средних и старших классов смогут вернуться к занятиям”, – сообщил он.

В течение года государство окажет экономическую и социальную поддержку, пообещал Макрон. Родители, которые будут присматривать за детьми и не смогут работать на дому, будут иметь право на частичную безработицу.

По словам Макрона, начала снятия ограничений нужно ждать с середины мая. Карантинные меры будут отменяться постепенно до лета. Введение жесткого карантина по всей стране президент Франции связал со всплеском заболеваемости COVID-19 и распространением “британского” штамма.

Франция находится на четвертом месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. В стране зафиксировали 4,6 млн случаев болезни. Умерли от COVID-19 почти 96 тыс. человек, а выздоровели 301,5 тыс.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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