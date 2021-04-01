“Первый раз встретился с Билык в лифте. Не выдержал и вышел на другом этаже”. Позитив рассказал о соседстве с певицей

Экс-участник группы “Время и Стекло” Позитив (Алексей Завгородний) в эфире шоу “Ліпсінк Батл на “1+1” спародировал украинскую певицу Ирину Билык, исполнив ее песню “А я пливу у човні”. Запись опубликована 29 марта на YouTube-канале проекта.

После выступления Позитив рассказал, что когда-то жил по соседству с Билык и ее на тот момент избранником, украинским артистом Дмитрием Коляденко. Позитив уточнил, что его квартира была расположена на 12-м этаже, а Билык с Коляденко проживали этажом выше.

Отвечая на вопрос ведущего шоу Алексея Потапенко (Потапа), действительно ли были слышны из их квартиры крики, Позитив ответил утвердительно.

“Это правда, были. Не знаю – это были ссоры или это был секс”, – заявил он.

Позитив уточнил, что его первая встреча с певицей произошла в лифте.

“Я первый раз встретился с Ириной Билык в лифте. Я не выдержал и вышел на другом этаже, потому что у Коляденко были такие парфюмы…” – резюмировал он.

Отношения Билык и Коляденко продолжались с 2004 по 2006 годы. Они не состояли в официальном браке. Сейчас Билык замужем за российским режиссером азербайджанского происхождения Асланом Ахмадовым.

Позитив с конца 2010-го по начало 2020 года был участником украинской группы “Время и Стекло”, которую продюсировал Потап. 11 марта 2020 года группа объявила о распаде.

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