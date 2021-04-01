 

Израиль планирует прививать подростков 12–15 лет вакциной от COVID-19 Pfizer/BioNTech

01.04.2021, 10:08, Новости дня
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Израиль планирует вакцинировать подростков 12–15 лет препаратом против коронавируса компаний Pfizer/BioNTech после его одобрения Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Об этом 31 марта заявил министр здравоохранения страны Юлий Эдельштейн, сообщает The Jerusalem Post.

31 марта компании Pfizer и BioNTech сообщили, что их вакцина против коронавируса BNT162b2 в ходе третьей фазы клинических испытаний показала 100% эффективность в предотвращении COVID-19 у подростков в возрасте 12–15 лет.

Это “отличная новость”, прокомментировал Эдельштейн. По его словам, сейчас “нет ничего более важного”, чем скорейшее одобрение Израилем новых закупок вакцины, чтобы страна была готовой к вакцинации подростков после решения FDA.

Согласно информации минздрава Израиля, на 1 апреля 2021 года 51,46% жителей страны получило две дозы вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Израиль начал массовую вакцинацию 19 декабря 2020 года. Первому прививку сделали премьер-министру Биньямину Нетаньяху. 

В январе Нетаньяху заявлял, что Израиль первым в мире выйдет из эпидемии COVID-19 благодаря особой договоренности с Pfizer, которая позволила получить глобальную поставку вакцины. Согласно договоренности, Израиль станет “глобальной моделью быстрой вакцинации страны” для компании-производителя, которая будет делиться данными с разработчиками препарата.

С 23 января Израиль начал вакцинировать от COVID-19 учеников 11–12 классов (в Израиле 12-годичная система обучения).

По данным Центрального статистического бюро на 31 декабря 2020 года, общая численность населения Израиля составляла 9 млн 291 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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