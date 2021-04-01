 

Ученые назвали пользу смеха для здоровья легких и сосудов

01.04.2021, 10:00, Разное
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Ученые в ходе проведения нескольких исследований установили, что смех положительно влияет на здоровье сердце и сосудов. Положительные эмоции в целом хорошо отражаются на работе организма. Регулярная смехотерапия способна снизить уровень депрессии и улучшить самочувствие тех, кто страдает определенными видами онкологии.
Смех оказывает положительное воздействие на здоровье пациентов преклонного возраста. Турецкие исследователи призвали их заниматься хасья-йогой, чтобы улучшались физические функции и психоэмоциональное состояние.

Медики из Южной Кореи установили, что сеансы смеха в сочетании с музыкотерапией положительно влияют на самочувствие женщин, страдающих гинекологическими видами рака. У них стабилизируется психоэмоциональное состояние.

В Роспотребнадзоре заявили, что смех благоприятно влияет на органы дыхания и сосуды, поскольку улучшается процесс кровоснабжения.

Источник: iz.ru



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