Ученые назвали пользу смеха для здоровья легких и сосудов

Ученые в ходе проведения нескольких исследований установили, что смех положительно влияет на здоровье сердце и сосудов. Положительные эмоции в целом хорошо отражаются на работе организма. Регулярная смехотерапия способна снизить уровень депрессии и улучшить самочувствие тех, кто страдает определенными видами онкологии.

Смех оказывает положительное воздействие на здоровье пациентов преклонного возраста. Турецкие исследователи призвали их заниматься хасья-йогой, чтобы улучшались физические функции и психоэмоциональное состояние.

Медики из Южной Кореи установили, что сеансы смеха в сочетании с музыкотерапией положительно влияют на самочувствие женщин, страдающих гинекологическими видами рака. У них стабилизируется психоэмоциональное состояние.

В Роспотребнадзоре заявили, что смех благоприятно влияет на органы дыхания и сосуды, поскольку улучшается процесс кровоснабжения.

Источник: iz.ru