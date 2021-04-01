 

Ученые предложили употреблять селен для защиты от ожирения и продления жизни

01.04.2021, 10:00, Разное
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У селена американские исследователи обнаружили полезное свойство, защищающее от ожирения и способствующее долголетию при добавлении его в рацион питания. В этом плане воздействие, которое он проявляет, похоже на эффект от ограничения аминокислоты метионина.
Сотрудники Орентрейхского фонда развития науки в США пытались создать методику борьбы с ожирением и старостью, которая бы по своему эффекту напоминала ограничение аминокислоты метионина. Такой метод позволил бы человеку не ограничивать свой рацион питания в результате снижения количества гормона IGF1, ответственного за регулирование энергии в организме.

Эксперименты на грызунах доказали, что ограничение метионина положительно влияет на состояние здоровья, исследователи уверены, что такая картина будет наблюдаться и у людей. Результаты новых исследований, но уже с применением селена, показали, что достигается аналогичный эффект. У мышей снижался уровень гормонов IGF1, но вместе с этим они приобретали защиту от резкого увеличения веса.

Ученые отметили, что в организм кратковременно можно вводить органические или неорганические источники селена, положительный эффект все равно будет достигнут. Теперь эксперты надеются, что в скором времени им удастся провести исследования, но с участием людей, отметил ученый Джей Джонсон.

Источник: hightech.plus



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