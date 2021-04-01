 

Правила назначения выплат на детей в России изменились – подробности

01.04.2021, 9:58, Разное
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С 1 апреля пособие малоимущим семьям будут назначать в размере 50%, 75% или 100% в зависимости от прожиточного минимума (ПМ), установленного в регионе. На сайте Минтруда сообщается, что подход к назначению выплат на детей от трех до семи лет станет адресным.

Согласно указу президента, размер пособия теперь будет напрямую зависеть от достатка семьи. Если в 2020 году родители получали от государства выплаты на детей в размере 50% от регионального ПМ, то теперь если при выдаче пособия в таком размере доход семьи не достигнет минимума, то его повысят до 75%.

Если же и при увеличении выплаты доходы в российской семье все равно оказываются ниже регионального ПМ, то тогда родители могут рассчитывать на пособие в размере 100% минимума на ребенка. Господдержка распространяется и на детей, которые находятся в семье под опекой.

Выплаты на детей от трех до семи лет начали назначать с 1 июня прошлого года. Напомним, что тогда размер пособия составлял 50% прожиточного минимума. В среднем малоимущие семьи получали 5,5 тысяч рублей в месяц в зависимости от региона.

Ранее “Дни.ру” написали об изменении правил выдачи материнского капитала. С 1 марта родители должны будут сами продлевать выплаты на детей. Как это правильно сделать, Вы можете узнать из этой статьи.



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