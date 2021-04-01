Более 20 миллионов ПЦР-тестов на коронавирус провели в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве уже не такая напряженная, но массовое и качественное тестирование остается одним из основных элементов в борьбе с пандемией, отметили в пресс-службе.

Пройти ИФА– и ПЦР-тестирование может каждый москвич. Также анализы на коронавирус берутся у всех пациентов с признаками ОРВИ, пневмонией и тех, кто живет вместе с больными COVID-19.

Взрослые могут пройти тестирование на коронавирус по предварительной записи в 162 поликлиниках. Для детей открыты кабинеты в 45 медучреждениях.

В течение трех дней после тестирования результаты появляются в электронной медицинской карте в приложении “ЕМИАС.ИНФО” или на портале Mos.ru.

Ранее международный аналитический центр StartupBlink включил Москву в тройку лучших в рейтинге инноваций по борьбе с коронавирусом. Российская столица обогнала Лос-Анджелес, Сеул и другие крупные мегаполисы.

В Москве эксперты отметили 46 решений. Среди них – телемедицинские платформы, цифровые пропуска, системы диагностики, искусственный интеллект для распознавания ковидной пневмонии, вакцина “Спутник V”.