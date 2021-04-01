Мнение: Переброска в Крым

Несколько интересных видео появилась на тему переброски дополнительной военной техники в Крым.

Технику вполне открыто гонят днем, особо не скрываясь, хотя при желании, военные могли это делать более скрытно.

Вероятно, это и своеобразный сигнал для Украины.

Переброска техники в Крым по Крымскому мосту.

Здесь же, на видео из Камышина, демонстрируется эшелон 56-й десантно-штурмовой бригады, которая вполне официально перебрасывается в Крым, где она будет дислоцирована в районе Феодосии.

«В рамках наращивания боевых возможностей войск в 2021 году <…> к концу года переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии», (с) Шойгу

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/605c9e949a79474ed7080200

Из этой же оперы

Плюс еще видео из Ейска, где отметилась большая механизированная колонна ЮВО.

В общем, весьма интересная движуха.

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