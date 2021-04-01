Выборы-2021: Праймериз для гонщика и миграция партийных кандидатов

Лидеры общественного мнения в регионах выдвигаются на праймериз, объявленных «Единой Россией» – в Екатеринбурге об участии сообщил победитель ралли «Дакар» Сергей Карякин. Тем временем ушедший от коммунистов журналист Максим Шевченко решил баллотироваться от Российской партии свободы и справедливости. Мигрирует и псковский «яблочник» Лев Шлосберг – в Госдуму он собирается пойти от округа в Москве.

Победитель ралли «Дакар-2017» Сергей Карякин пойдет на выборы от «Единой России». Ожидается, что известный гонщик подаст документы для участия в предварительном голосовании, намеченном на 24-30 мая. Карякин, ранее не замеченный в политике, объявил об участии в праймериз лично. Однако он пока сохранил интригу о том, куда он, собственно, намерен баллотироваться. Дело в том, что в Единый день голосования в сентябре в Екатеринбурге будут выбирать депутатов как в Госдуму, так и в местное заксобрание. А в Перми об участии в праймериз ЕР сообщил худрук и главный дирижер губернского оркестра Евгений Тверетинов. Он претендует на место в партсписке по единому федеральному избирательному округу.

Журналист Максим Шевченко, покинувший недавно пост главы фракции КПРФ в Заксобрании Владимирской области, возглавит Российскую партию свободы и справедливости (РПСС), а также возглавит ее федеральный список на выборах в Госдуму. Ранее Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС) по решению съезда была переименована в РПСС, а председателем ЦК партии был избран медиапродюсер Константин Рыков.

Известный псковский «яблочник», депутат областного собрания Лев Шлосберг тоже собирается в Госдуму, но только от Москвы. Шлосберг рассматривает вопрос о выдвижении по одномандатному округу в столице и по федеральному списку партии. Источник в «Яблоке» сообщил «Коммерсанту», что Шлосберг «не ставил в известность руководство партии и переговоров не вел».

Директор Центра политического анализа Павел Данилин приветствует массовый «призыв» общественников на праймериз по спискам «Единой России». «Появление в списках таких персон, как победитель ралли «Париж – Дакар» Сергей Карякин, или главный дирижер Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов – это явный плюс в предвыборную копилку партии. Такие фигуры привлекут дополнительные голоса как на региональном, так и на федеральном уровне», – полагает Данилин. – «Важно, что «Единую Россию» будут представлять талантливые люди, известные в разных областях – от автоспорта до искусства. И сами эти выдвиженцы демонстрируют доверие к политическим перспективам партии. В случае их избрания они смогут не только реализовать свои политические амбиции, но и эффективно защищать интересы своих избирателей, опираясь в том числе и на свою известность», – сказал эксперт.

«Большое значение имеют здесь слова Владимира Путина о том, что в списках правящей партии нужны представители общественных структур. Общество откликнулось на этот призыв, что можно только приветствовать», – заключил Данилин.

Комментируя переход в Российскую партию свободы и справедливости бывшего главы фракции КПРФ в заксе Владимирской области Максима Шевченко, политолог Алексей Мухин указывает на отсутствие у журналиста существенного политического опыта. «Шевченко – не политик. Он личность медийная, но скорее скандально медийная. Поэтому его приглашение в РСПП не сделает этот партийный проект «солидным», – считает Мухин. В то же время политолог Константин Калачев отмечает, что «с навыками и умениями Рыкова и Шевченко проект может получиться интересным». С Шевченко во главе партийного списка РПСС может попытаться «откусить патриотический электорат» у коммунистов, но, по мнению эксперта, Российская партия свободы и справедливости является спойлером не КПРФ, а «Справедливой России», «на что намекает обновленное название».

Что касается попыток радикального оппозиционера, «яблочника» Льва Шлосберга выдвигаться в парламент не у себя во Пскове, а в столице, то такой ход может помочь Шлосбергу чисто теоретически, считает профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев. «Не думаю, что он выиграет в Москве. Но если во Пскове он может набрать только 3%, а в столице он может набрать около 15%», – не исключает эксперт. – «Шлосберг не имеет никакого авторитета в Пскове. Псковичи – люди не «яблочные». Но этот псковский депутат считает себя политиком федерального уровня и поэтому в Москве, где есть условная либеральная общественность и молодежь, у него больше шансов на какое-то избрание, на «Умное голосование». Он понимает, что в Пскове уж точно никакого УГ не будет». Может быть, в Москве появились какие-то финансисты, олигархи или западные и прочие деньги, на которые рассчитывает Шлосберг, допускает политолог.

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