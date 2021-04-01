МИД в День смеха опубликовал пародию на мем с котами

Российский МИД по случаю Дня смеха разместил в своем официальном канале в Facebook пародию на популярный в интернете мем с котами «Наташа, мы все уронили».

Вместе котов на картинке – пингвины, которые обращаются не к Наташе, а к Сереже, жалуясь, что «$коты все уронили». «Мы все поднимем. Гони вакцины. Сереж, мы ждем», – говорится в меме.

В подписи к публикации ведомства в Facebook говорится: «1 апреля никому не верь. Российскому МИД – можно!».

При этом в меме отмечается – «без претензий на интеллектуальную собственность». Ранее стало известно, что жительница Москвы подала в Роспатент заявку на регистрацию фразы из знаменитой подписи к картинке с котами.

День смеха или День дурака – это неофициальный праздник, который ежегодно отмечается во всем мире 1 апреля.