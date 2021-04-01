Руководство нижегородской транспортной полиции арестовали за взятки

Пять начальников Нижегородского линейного управления МВД на транспорте, подозреваемые во взяточничестве, арестованы на два месяца, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

«Пятерым сотрудникам из числа руководящего состава Нижегородского линейного управления МВД на транспорте, подозреваемым в получении взяток, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, по 29 мая включительно каждому», – передает РИА «Новости» сообщение суда.

Ранее Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере возбуждено в отношении нескольких руководящих сотрудников Нижегородского линейного управления МВД РФ на транспорте. Следствием установлено, что подозреваемые в декабре 2020 года получили в качестве взятки более 1 млн рублей с части денежных средств, полагающихся в виде премии сотрудникам отдела полиции – от 10 до 15 тыс. рублей с каждого.

Как уточнили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу, речь идет о начальнике Нижегородского ЛУ МВД на транспорте полковнике полиции Алексее Епишине и четырех его подчиненных, также занимающих руководящие должности.