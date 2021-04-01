В Калифорнии произошла стрельба в бизнес-центре, есть погибшие и раненые

31 марта в городе Анахайм (округ Орандж, рядом с Лос-Анджелесом) американского штата Калифорния в бизнес-центре произошла стрельба. Об этом со ссылкой на полицию и спасателей сообщил телеканал NBC Los Angeles.

Погибло по меньшей мере четыре человека, в том числе ребенок. Их объявили мертвыми на месте происшествия.

Еще два человека получили ранения и были доставлены в ближайшие больницы. Среди них – предполагаемый стрелок.

Полиция прибыла на Линкольн авеню, где расположен бизнес-центр, уже после начала стрельбы, говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Ситуация уже стабилизировалась и угрозы для людей нет, отметили в полиции.

https://www.facebook.com/CityOfOrangePD/posts/830983370833995

О причинах стрельбы информация отсутствует.

По данным Los Angeles Times, один из раненых, женщина, находится в критическом состоянии.

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