“Модно-молодежно!”, “Не идет. Раньше было лучше”. Никитюк состригла волосы

Украинская ведущая Леся Никитюк 31 марта в Instagram опубликовала снимки с новой стрижкой. Телеведущая укоротила волосы и состригла челку.

“А еще утром была с длинными. Заодно и похудела”, – написала она.

На фото видно, что телеведущая также окрасила волосы в пепельный тон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

“Красота! Модно-молодежно!” – заявила подписчица oksanashokun.

“Прическа не идет, раньше было лучше”, – написала suchkova8145.

Раньше у Никитюк были длинные волосы и другой оттенок волос.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Никитюк в 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто сверху?”, “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”.

В 2018 году снималась в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”, вместе с партнером Максом Ежовым заняла второе место.

—