 

В Украине снизилось число сделанных за сутки прививок от коронавируса – Минздрав

01.04.2021, 9:14, Новости дня
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31 марта в Украине ввели меньше доз вакцины от коронавируса, чем сутками ранее. Об этом сообщило 1 апреля Министерство здравоохранения.

“За прошедшие сутки в Украине против COVID-19 было привито 17 170 человек. Из них вакцинировано первой дозой – 17 170 человек, завершили вакцинацию (получили обе дозы) – ноль людей. […] За 31 марта 2021 года было сделано на 1498 прививок меньше, чем за предыдущие сутки”, – говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что вакцинацию в среду проводили 163 мобильные бригады по иммунизации и 793 пункта вакцинации.

Больше всего прививок от коронавируса сделали за 24 часа в Киеве (1720) и Днепропетровской области (1180). Эти регионы лидируют и по общему числу введенных с начала кампании вакцинации доз – соответственно 19 009 и 17 909.

“Всего с начала кампании по вакцинации привито 248 736 человек, из них получили одну дозу – 248 734 человека, завершили вакцинацию (получили обе дозы) – два человека”, – отметили в министерстве.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield), произведенной в Индии.

25 марта в Украину прибыла вакцина CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech (215 тыс. доз). Использовать ее планируют после проведения контрольных проверок.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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