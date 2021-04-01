 

В Тбилиси протестовали из-за визита журналиста Познера. Отель, где он остановился, забросали яйцами

01.04.2021, 9:14, Новости дня
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В Тбилиси 31 марта прошла акция протеста против приезда в страну российского журналиста Владимира Познера. Демонстранты, недовольные высказываниями телеведущего об Абхазии, собрались у здания гостиницы Vinotel Boutique Hotel, где остановился журналист, сообщил местный телеканал “Рустави – 2”.

Произошли столкновения с полицией. Правоохранители пытались вывести протестующих из входов в отель. На акцию протеста вышли представители грузинского гражданского движения “Сирцхвилиа” (“Позор”),  оппозиционных партий “Европейская Грузия”, “Единое национальное движение” и “Лело”, отметил “Первый канал” Грузии. Демонстранты говорили, что въезд в Грузию человека, который не признает ее территориальную целостность и заявляет, что Абхазия не является территорией Грузии, недопустим.

Участники акции протеста сорвали ужин Познера. Они добрались до электрощита и обесточили здание гостиницы. Некоторые из них сообщили в инспекцию труда Минздрава Грузии, что ужин проходит с нарушением действующего в Грузии с девяти вечера комендантского часа из-за карантина. В итоге гостиницу в Тбилиси, в которой останавливался Познер, оштрафовали на 10 тыс. лари (почти $3 тыс.). 

Вскоре Познер и его гости вынуждены были переехать в отель Rooms, сообщил “Рустави-2”. Митингующие также переехали к нему и стали забрасывать здание яйцами.

По словам Познера, он хотел отметить в Тбилиси 1 апреля свое 87-летие. Журналист сказал в комментарии порталу “Новости – Грузия” , что уже третий год отмечает день рождения в Тбилиси и сейчас “приехал не говорить о политике”. Познер прилетел в Тбилиси чартерным рейсом, отметил портал. Вместе с ним приехали 50 человек – друзья и коллеги журналиста. По информации журналистов, организатором мероприятия в честь дня рождения журналиста стала певица Миранда Мирианашвили, супруга российского бизнесмена Леонида Огарева.

Утром 1 апреля телеканал “Рустави-2” сообщил. что Познер уехал из Грузии раньше намеченного срока. Его вместе с гостями в сопровождении полиции вывезли из отеля Rooms на автобусе, который закидали яйцами протестующие. Познер и его гости улетели из Тбилиси чартерным рейсом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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