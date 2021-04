У новой экранизации Resident Evil: Welcome to Raccoon City поменялась дата премьеры

Создатели новой экранизации игры Resident Evil решили перенести премьеру картины на полтора месяца. Изначально фильм Welcome to Raccoon City («Добро пожаловать в Ракун-сити») хотели показать 3 сентября, но теперь дата премьеры нового хоррора назначена на 24 ноября.

На такое решение повлияли несколько причин. Так, фильм Welcome to Raccoon City выйдет перед Днем Благодарения. Создатели картины полагают, что им на фоне праздников удастся увеличить сборы. Также свои коррективы внесла пандемия коронавируса. Ситуация с заполняемостью кинотеатров продолжается оставаться неопределенной.

Источником вдохновения для создания новой экранизации авторам послужил ремейк Resident Evil 2. В фильме Welcome to Raccoon City будут продемонстрированы события, происходившие в двух первых частях. Зрителям покажут особняк с ожившими мертвецами, а также полицейский участок, куда зомби позднее проникли.

