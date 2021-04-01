 

Скандал с проституткой обошелся Хью Гранту в 20 миллионов долларов

01.04.2021, 9:06, Разное
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Голливудский актер лишился возможности заработать 20 миллионов долларов за съемки в фильме «Лжец, лжец» из-за скандала с проституткой. О подробностях инцидента пояснил сценарист картины Стив Мазур.
В 1995 году актера Хью Гранта заметили на Сансет-бульваре в Голливуде, занимающимся оральным сексом с молодой темнокожей проституткой. Его тогда арестовали, но инцидент повлиял на репутацию артиста. С ним отказались сотрудничать режиссеры и продюсеры, кроме того, на следующий день ему предстояло пройти кастинг для участия в фильме «Лжец, лжец», но в итоге встреча не состоялась, вспомнил Стив Мазур.

В то время Хью Грант был известным и высокооплачиваемым актером. Тогда он снимался в фильме «Четыре свадьбы и похороны», по завершению которого ему хотели предложить роль в комедии «Лжец, лжец». После скандала в картине снялся комик Джим Керри. Он продолжительное время пытался получить серьезную роль. За работу над фильмом артист получил гонорар в размере 20 миллионов долларов.

Источник: www.kp.ru



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