Эксперт Класковский рассказал о сомнениях Лукашенко в собственном будущем

Заметная часть белорусского общества болезненно восприняла очередной президентский срок Александра Лукашенко. При этом большинство экспертов уверены, что политик постарается удержаться у власти еще дольше.

Политический обозреватель Александр Класковский напомнил, что в одном из интервью Александра Лукашенко лично признался, что просто не представляет свою жизнь вне исполнения президентских обязанностей. “Просто первый президент слишком прикипел к власти”, – уверен он. Впрочем, называет он и другой мотив продолжительного нахождения у власти – политику необходимы гарантии безопасности для него самого и для его семьи.

“Почти наверняка он захочет сохранить серьезное влияние на страну”, – уверен Александр Класковский.

В том случае, если с должности президента Александр Лукашенко все же уйдет, он возглавит Всебелорусское собрание. Политическую мощь этого органа специально повысят поправками в конституции. Впрочем, полномочия президента также останутся достаточно большими для того, чтобы вызывать беспокойство у Лукашенко – при столкновении интересов могут возникнуть проблемы.

Противоречия возникнут у Александра Лукашенко с любым, даже самым лояльным, преемником. “У любого второго президента появятся свои интересы, ему придется так или иначе идти на реформы, поскольку страна, мягко говоря, в тупике”, – подчеркнул эксперт.

Александр Класковский уверен, что в данный момент Александр Лукашенко находится в сомнениях по поводу собственного будущего. Ему точно не хочется становиться банальным пенсионером, который ничего не решает. Очередной президентский срок может спровоцировать еще большую волну недовольства. Решение в виде введения в управление страной новой структуры в виде Всебелорусского собрания также выглядит не самым надежным способом.