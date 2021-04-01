 

В Тбилиси начались столкновения между полицией и протестующими из-за приезда Познера

01.04.2021, 8:34, Разное
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В Тбилиси возле здания гостиницы, где в среду вечером остановился прибывший из Москвы российский журналист Владимир Познер, начались столкновения между полицией и участниками организованной оппозицией акции протеста, сообщают грузинские СМИ.

Участникам акции, которые требуют от властей выдворить Познера из Грузии, удалось отключить подачу электроэнергии в здание гостиницы. СМИ отмечают, что полиция “живым щитом” пытается сдержать агрессивных участников акции, которые пытаются ворваться в здание гостиницы.

Ранее сообщалось, что представители ряда оппозиционных партий назвали недопустимым прибытие в Тбилиси российского журналиста, который 1 апреля планирует отметить в грузинской столице свое 87-летие.

По мнению представителей оппозиции, подобный визит неприемлем ни с моральной, ни с правовой точки зрения, а также с точки зрения соблюдения противопандемических норм.

В МВД Грузии заявили, что Познер находится на грузинской территории законно. Что касается противоэпидемических мер, то и в этом случае нет никаких нарушений, так как часть прибывших с журналистом представили документ о сделанной прививке против COVID-19, а часть – справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус.

Познер заявил в тбилисском аэропорту журналистам, что приезжает в Грузию третий год подряд.

– Я прилетел не о политике говорить, а справить свой день рождения, – отметил он.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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