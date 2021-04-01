 

Начался прием заявлений для перерасчета выплат на детей от трех до семи лет

01.04.2021, 8:22, Новости дня
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В РФ стартовал прием заявлений на перерасчет размера выплат на детей в возрасте от трех до семи лет. Теперь субсидия будет ранжироваться в зависимости от среднедушевого дохода семьи.

В марте Владимир Путин подписал соответствующий указ. Если после назначения пособия в размере половины прожиточного минимума ребенка по региону среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то выплата назначается в размере 75% от прожиточного минимума ребенка по региону.

Если и такого размера выплаты не хватает, чтобы среднедушевой доход семьи был выше величины прожиточного минимума, то размер выплаты составит 100% прожиточного минимума ребенка по региону, передает РИА «Новости».

При этом Минтруд обновляет подход к выплатам на детей от трех до семи лет: теперь будут учитываться не только доходы семьи, но и ее движимое и недвижимое имущество, а также сбережения в банковских вкладах. В частности, семья может владеть квартирой, жилым домом, дачей, земельным участком, гаражом, автомобилем, мотоциклом, трактором и лодкой одновременно и получить выплату.

Тем временем Счетная палата предложила новый алгоритм выплат пособий семьям. Социальные пособия предлагается выплачивать исходя из дефицита доходов семей, а не только семьям с детьми.



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