Названы конкуренты российского истребителя Су-35

Конкуренцию российскому истребителю поколения 4++ Су-35 на международном рынке вооружений из иностранных боевых самолетов на сегодня могут составить только истребители пятого поколения производства США – F-22 и F-35, сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), комментируя публикации в СМИ о превосходстве российского самолета над F-22.

«Несмотря на то, что российский истребитель Су-35 относится по классификации к поколению 4++, по совокупности своих летных и боевых характеристик этот самолет вплотную приближается к истребителям пятого поколения. Фактически, к прямым конкурентам российского истребителя можно отнести лишь американские истребители F-35 и F-22», – передает РИА «Новости» ответ пресс-секретаря службы Валерии Решетниковой, на соответствующий вопрос.

Она добавила, что ФСТВС «с оптимизмом смотрит на экспорт этой машины, так как она вызывает все больший интерес, несмотря на усиливающуюся недобросовестную конкуренцию и известные попытки дискредитации нашей техники».

Как написал ранее англоязычный военный журнал Military Watch, российский истребитель Су-35 превосходит американский самолет пятого поколения F-22 Raptor по своей многофункциональности, так как Су-35, кроме широких возможностей по борьбе с воздушными целями, получил существенно улучшенные характеристики для нанесения ударов по наземным и морским целям.

В публикации Military Watch отмечалось, что Су-35 способен нести до шести сверхзвуковых ракет Х-31 класса «воздух-поверхность», которые могут использоваться для нанесения ударов по наземным и надводным целям, а также по радарам противника. По мнению издания, это вооружение в сочетании с возможностями бортового радиоэлектронного оборудования делает Су-35 эффективным против систем противовоздушной обороны.

Ранее читатели американского издания Defence Blog признали российский самолет Су-35 поколения 4++ одним из самых красивых современных истребителей в мире.