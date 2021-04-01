 

На производстве в США потеряли 15 млн доз вакцины от коронавируса

01.04.2021, 8:22, Новости дня
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Ошибка при смешивании ингредиентов вакцины на заводе американской компании Johnson & Johnson в Балтиморе, штат Мэриленд, привела к потере 15 млн доз вакцины.

Как сообщается, причиной тому стал человеческий фактор. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) проводит проверку, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету New York Times. Дозы, которые используются сейчас, были произведены в Нидерландах, поэтому проблемы на американском производстве процессу вакцинации пока не помешали. Однако ошибка приведет к задержке поставок доз вакцины в США, отмечает газета.

Инцидент больно ударит по репутации компании, которая должна была помочь ускорить темпы вакцинации в стране – Johnson & Johnson предполагает лишь одну инъекцию, отмечает издание.

В свою очередь Johnson & Johnson официально подтвердили ошибку. «В процессе контроля качества была обнаружена одна партия препарата, которая не соответствовала стандартам… Данную партию так не разлили по ампулам, она не была допущена до финальных стадий производства», – говорится в заявлении компании.

Напомним, в конце марта в Соединенных Штатах мужчина с оружием остановил конвой национальной гвардии, который перевозил вакцины от коронавирусной инфекции, его арестовали. 



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