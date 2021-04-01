31 марта на Донбассе боевики пять раз нарушили перемирие – штаб ООС

В среду, 31 марта, боевики на Донбассе пять раз нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в сводке на 7.00 четверга, 1 апреля, проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“31 марта в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня. […] Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет”, – говорится в сообщении.

В пресс-центре рассказали, что боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Пески, Водяное в Приазовье (из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Светлодарск, Луганское и Золотое-4 (из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

“После завершения заседания трехсторонней контактной группы, в ходе которого оккупанты не поддержали мирные инициативы украинской стороны, наемники Российской Федерации осуществили ряд провокаций вдоль всей линии разграничения. Кроме того, оккупанты активизировали работу по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций”, – отметили в штабе ООС.

По его данным, утром 1 апреля боевики уже три раза нарушили перемирие, стреляли возле Светлодарска, Золоотого-4 и Новгородского.

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22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

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