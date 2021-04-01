В Украине установлен новый рекорд смертности за сутки среди пациентов с COVID-19

За последние сутки в Украине подтвердили 17 569 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 30 марта сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

“17 569 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 апреля 2021 года. В частности, заболело 813 детей и 486 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано 5160 человек, летальных случаев – 421, выздоровело 9602 человека”, – написал он.

Сутками ранее в стране было выявлено 11 226 новых заболевших COVID-19 и рекордные 407 смертей. Новые данные говорят, что рекорд смертности обновлен.

За 24 часа в Украине провели 132 759 тестирований на коронавирус, из которых 59 803 – методом ПЦР.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Одесской области (1305) и Киеве (1150).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 1 691 737 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 33 246 пациентов с COVID-19, выздоровело 1 323 083 человека.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/901729747036688

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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