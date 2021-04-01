 

В Украине установлен новый рекорд смертности за сутки среди пациентов с COVID-19

01.04.2021, 8:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За последние сутки в Украине подтвердили 17 569 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 30 марта сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

“17 569 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 1 апреля 2021 года. В частности, заболело 813 детей и 486 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано 5160 человек, летальных случаев – 421, выздоровело 9602 человека”, – написал он.

Сутками ранее в стране было выявлено 11 226 новых заболевших COVID-19 и рекордные 407 смертей. Новые данные говорят, что рекорд смертности обновлен.

За 24 часа в Украине провели 132 759 тестирований на коронавирус, из которых 59 803 – методом ПЦР.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Одесской области (1305) и Киеве (1150).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 1 691 737 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 33 246 пациентов с COVID-19, выздоровело 1 323 083 человека.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/901729747036688

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11 / В Нацслужбе здоровья Украины назвали сумму средней зарплаты врача и руководителя больницы

17.10 / Постпред РФ сказал, какими могут быть ответные меры на санкции ЕС

01.03 / Рассекречены рендеры модели Ford Maverick

24.12 / Бутусов: Зеленский сделал выбор – он собирается защищать пророссийского Татарова даже ценой конфликта с Западом

01.02 / Британский ученый предлагает использовать теорию игр в поисках внеземной цивилизации

09.07 / В Пермском крае высадили 16,8 млн хвойных деревьев

13.03 / «Акт сопротивления» — Макрон решил открыть в Париже музей жертв терроризма

24.09 / Le Monde – проблемы кембриджского клуба для детей элиты не встретили сочувствия британцев

27.10 / Российские и британские учёные определили максимальную скорость звука

09.08 / НАСА решило избавиться от «оскорбительных» названий космических объектов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)