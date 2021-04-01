Администрация Суэцкого канала оценила убытки от блокады контейнеровозом Ever Given более чем в $1 млрд

Ущерб от блокировки Суэцкого канала составил более чем $1 млрд, сообщил глава администрации канала Усама Рабиа в интервью арабскому телеканалу Sada Elbalad 1 апреля. Его слова цитирует Reuters.

Администрация будет вести подсчеты и учитывать все средства, которые использовались с первого дня инцидента. Это коснется и трат на работу буксиров, сказал Рабиа.

Он отметил, что предварительная сумма ущерба составляет $1 млрд и “немного больше”. Это то, что причитается государству по праву, добавил глава администрации канала.

Аналитики финансовой компании Allianz оценивали ущерб от блокировки Суэцкого канала мировой торговле в $6–10 млрд в неделю. По данным компании, мировая торговля могла потерять $230 млрд из-за контейнеровоза Ever Given.

По подсчетам экспертной организации в области судоходства Lloyd’s List, блокировка канала ежедневно задерживала движение товаров на общую сумму в $9,6 млрд. Таким образом, каждый час простоя – потеря $400 млн для мировой торговли. Из-за блокировки канала цена на нефть начала расти. Владелец судна извинился за препятствование мировой торговле.

25 марта судоходство в канале остановили, а вокруг контейнеровоза начали углублять дно. Эксперты Lloyd’s List говорили, что освобождение судна может занять несколько недель. Президент компании – владелец судна Shoei Kisen Юкито Хигаки выразил надежду, что это произойдет к вечеру 27 марта, но в тот день удалось сдвинуть с места лишь заднюю часть Ever Given. В пробке стояло 425 судов, писало AFP.

29 марта контейнеровоз удалось снять с мели. Для этого из-под днища контейнеровоза пришлось удалить около 30 тыс. м³ песка, а работами занимались 11 буксиров. Вечером в этот же день в канале возобновилось движение судов.

Ever Given – одно из крупнейших грузовых судов в мире. Оно может одновременно перевозить около 20 тыс. контейнеров. Судно принадлежит японской Shoei Kisen и ходит под панамским флагом. Операционную деятельность судна осуществляет тайваньская Evergreen Marine Corporation.

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