В двух учебниках по истории нашли карту Украины без Крыма

В школьных учебниках по истории Украины для 9-го и 10-го класса нашли карту Украины без Крыма. Ошибку обнаружили историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский, пишет 31 марта “Историческая правда”.

“Дьявол в деталях. В навигационных значках в учебниках истории Украины для 9 и 10 классов есть карта Украины без Крыма”, – написал в Facebook Скальский.

Крым на карте отсутствует в учебнике “История Украины. Учебник для 10-го класса учреждений общего среднего образования” (издательство “Грамота”, 2018). Автором книги есть доктор исторических наук и профессор Алексей Струкевич.

Скриншот: lib.imzo.gov.ua

Скриншот: lib.imzo.gov.ua

В другом учебнике для 9-го класса этого же автора и того же издательства Украина также изображена без аннексированного РФ полуострова.

Скриншот: lib.imzo.gov.ua

Учебники по истории для 9-го и 10-го классов есть в свободном доступе на сайте Института модернизации содержания образования.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

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