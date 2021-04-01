 

Третья жена Жигунова озвучила причину срыва изначальной даты свадьбы

01.04.2021, 8:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ставшая недавно женой актера Сергея Жигунова журналистка Виктория Ворожбит призналась, что изначально свадьба должна была состояться полгода назад. Но из-за заражения коронавирусом им пришлось отложить все планы, об этом она написала под новым постом в Instagram с фотографией свадебного платья.
Сыграть свадьбу Жигунов и Ворожбит намеревались в Ялте. Но невесте не удалось найти там нужный наряд, а люксовые бренды с большим нежеланием доставляют свои товары в Крым. Именно тогда журналистка решила воспользоваться помощью модельера Зои Липатниковой из Владивостока.

По словам Виктории Ворожбит, она является настоящим профессионалом своего дела, ведь модельер согласилась сшить без свежих мерок свадебное платье. Журналистка отправила ей свои размеры, которые она снимала семь лет назад и по ним Липатникова сделала ей наряд. Ворожбит назвала это чистейшей авантюрой.

Платье в итоге невеста получила, но воспользоваться им из-за срыва свадьбы ей тогда не удалось. Пара заразилась коронавирусом. После выздоровления они отказались жениться в Ялте, поэтому церемонию провели в Москве. На свадьбу Ворожбит пришла в платье Липатниковой.

Источник: www.5-tv.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.01 / Мнение: Обрезанный Путин

01.09 / Скандалы: Вадима Белоусова ждут в суде с тещей

03.02 / “Минимум шесть месяцев”: Ученые уточнили длительность наличия антител против коронавируса

11.01 / Москва, Баку и Ереван договорились разблокировать транспортное сообщение в южнокавказском регионе

04.08 / Названа польза овощных смузи

10.03 / Володин заведет аккаунты в социальных сетях

22.09 / Скандалы: Силовую «крышу» Шакро защитила давность

09.09 / Челябинский депутат разбился насмерть в ДТП

30.09 / Английский футболист убежал в туалет во время матча

18.09 / В Мьянме (Бирме) родился мальчик с двумя головами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)