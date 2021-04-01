Третья жена Жигунова озвучила причину срыва изначальной даты свадьбы

Ставшая недавно женой актера Сергея Жигунова журналистка Виктория Ворожбит призналась, что изначально свадьба должна была состояться полгода назад. Но из-за заражения коронавирусом им пришлось отложить все планы, об этом она написала под новым постом в Instagram с фотографией свадебного платья.

Сыграть свадьбу Жигунов и Ворожбит намеревались в Ялте. Но невесте не удалось найти там нужный наряд, а люксовые бренды с большим нежеланием доставляют свои товары в Крым. Именно тогда журналистка решила воспользоваться помощью модельера Зои Липатниковой из Владивостока.

По словам Виктории Ворожбит, она является настоящим профессионалом своего дела, ведь модельер согласилась сшить без свежих мерок свадебное платье. Журналистка отправила ей свои размеры, которые она снимала семь лет назад и по ним Липатникова сделала ей наряд. Ворожбит назвала это чистейшей авантюрой.

Платье в итоге невеста получила, но воспользоваться им из-за срыва свадьбы ей тогда не удалось. Пара заразилась коронавирусом. После выздоровления они отказались жениться в Ялте, поэтому церемонию провели в Москве. На свадьбу Ворожбит пришла в платье Липатниковой.

Источник: www.5-tv.ru