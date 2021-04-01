«Я ненавижу всех»: Пьяная дочь Ларисы Гузеевой разоткровенничалась в Сети

Устроившая пьяный вечер откровений дочь Ларисы Гузеевой опозорилась в Сети. Ольга Бухарова опубликовала видеоролик, в котором она со сбивчивой матерной речью пыталась рассказать поклонникам о плохом самочувствии после застолья.

От употребления алкоголя, по признаниям Ольги Бухаровой, она воздерживалась целый месяц, но в этот раз не смогла устоять. Будучи пьяной, дочь Ларисы Гузеевой пыталась размышлять о жизни и ее сложностях. Свои мысли пьяная Бухарова сопровождала нецензурной лексикой, а в конце и вовсе показала зрителям неприличный жест, заявив, что она «всех ненавидит».

Ранее Ольга Бухарова уже упоминалась в СМИ в связи с распитием алкоголя. Так, в феврале в нетрезвом состоянии она ударилась после нескольких падений в гололед. Ей даже потребовалось провести операцию. После этого дочь Ларисы Гузеевой из больницы вышла на костылях, а алкоголь она назвала злом.

Причиной употребления алкоголя может являться сложное отношение с мамой. Ольга Бухарова признавалась, что в 12 лет в честь протеста сбрила свои волосы. Ларисе Гузеевой нравились женственные образы в отличие от ее дочери, предпочитавшей быть фриком. На фоне этого они часто ругались друг с другом.

Источник: sobesednik.ru