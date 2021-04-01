 

Плацебо может работать даже если человек знает, что это не лекарство

01.04.2021, 7:54, Разное
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Плацебо и обман

Плацебо или пустышкой называют любые вмешательства, у которых нет лечебного эффекта. Это могут быть не только таблетки и инъекции, но и медицинские процедуры. Плацебо используют в клинических исследованиях, чтобы оценить эффект настоящих лечебных вмешательств.

Плацебо могут использовать и в обычной, клинической, медицине. Согласно обзору Кокрейновского содружества, оно может быть эффективным в лечении боли. Ученые исследуют эффекты плацебо и при многих болезнях, включая синдром раздраженного кишечника и болезнь Паркинсона.

Опасны ли плацебо, которые нам дают врачи

Во всем мире врачи дают своим пациентам плацебо. Разобрались, как часто и зачем они это делают, насколько это правильно с точки зрения этики и каковы потенциальные польза и вред от таких назначений.

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Принято считать, что плацебо-эффект развивается только когда человек, который принял пустышку, считает ее настоящим лекарством. Новое исследование показало, что это не так: при некоторых болезных осведомленное употребление плацебо может давать лечебный эффект. То есть, пациентов можно не «обманывать».

Назначение плацебо с согласия больного важно с этической точки зрения. Дело в том, что его применение без ведома человека считается неэтичным.

Плацебо без обмана

В новом исследовании приняли участие 262 человека, страдающих от синдрома раздраженного кишечника (СРК), тяжелого или умеренной тяжести. Их разделили на три группы: участники первой получали плацебо открыто, второй – плацебо под видом лекарства, третьей – не получали лекарств.

Людям, которые получали плацебо открыто, говорили, что эти таблетки не обладают фармакологическим действием, но могут улучшить их состояние, благодаря плацебо-эффекту.

Спустя шесть недель после начала исследования симптомы СРК у людей, которые получали плацебо, значительно облегчились по сравнению с показателями контрольной группы. Но различий между двумя плацебо-группами не оказалось – степень облегчения была примерно одинаковой у людей, кто получал плацебо «обманно» и у тех, кто получал его открыто. Существенное облегчение симптомов наблюдалось примерно у 70% участников, получавших плацебо в любом виде, и у 54% людей, не получавших лечение.

«Если предположение, что для работы плацебо нужен обман, неверно, то многие теории о механизмах действия плацебо требуют изменения», – сказал Тед Капчук (Ted J. Kaptchuk) из Медицинского центра Бет-Изрэйел.

Ранее Капчук и его коллеги уже демонстрировали, что открытое назначение плацебо может оказывать эффект при СРК. Новизна последнего исследования заключается в том, что теперь ученые сравнили эффект двух режимов назначения плацебо. Также ранее подобные исследования плацебо проводились при люмбаго и хронической боли в пояснице.



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