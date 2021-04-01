 

Дело об избиении Балуха направлено в суд – прокуратура

01.04.2021, 7:26, Новости дня
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В суд направлены материалы уголовного производства об избиении бывшего политзаключенного, крымчанина Владимира Балуха в сентябре 2020 года. Об этом 31 марта проинформировала городская прокуратура Киева.

“Утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении мужчины, который, находясь на территории Гидропарка в Киеве, нанес телесные повреждения Владимиру Балуху. Как установило следствие, между потерпевшим и подозреваемым возник словесный конфликт, в ходе которого последний нанес Балуху телесные повреждения, с которыми его госпитализировали”, – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что судмедэкспертиза установила: полученные Балухом телесные повреждения относятся к тяжким телесным, они “опасны для жизни в момент причинения”.

“Обвинительный акт по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение) направлен в Днепровский районный суд Киева для рассмотрения по существу. За совершенное мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы”, – объяснили в ведомстве.

В ночь на 8 сентября 2020 года Балуха избили в районе Гидропарка в Киеве. У него были сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Его прооперировали, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Активист находился в медикаментозной коме. 25 сентября народный депутат от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко сообщила, что врачи начали выводить его из этого состояния.

Офис президента не исключал политическую версию нападения: Балух собирался баллотироваться на местных выборах в Киевской области от “Европейской солидарности”.

Балуха выписали из больницы 22 октября. Он проходил реабилитацию.

В январе 2021 года глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что Балух полностью выздоровел.

Вечером 18 сентября полиция сообщила о задержании предполагаемого злоумышленника. По данным правоохранителей, подозреваемый пытался скрыться от полиции.

В ноябре Балух рассказывал, что конфликт произошел из-за русского языка. “Как в тумане, подробно не помню. Это все произошло возле какого-то заведения. Со мной заговорил охранник. А я ему сделал замечание: “Почему на кацапском говорите? На государственном ко мне обращайся”. “Да иди ты нахер со своей мовой”, – услышал ответ. “Ты на работе? Так и говори как следует”. Вы же знаете, я такого не могу простить”, – заявил он. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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