Лев Лещенко описал состояние модельера Зайцева на праздновании дня рождения

Побывавший на вечеринке в честь дня рождения модельера Вячеслава Зайцева, российский певец Лев Лещенко, рассказал, в каком состоянии был виновник торжества. Он заявил, что дизайнер из-за слабого здоровья находился в «полузабытье».

Свое 83-летие известный модельер Вячеслав Зайцев отпраздновал 2 марта в столичном ресторане «Яръ». Однако не обошлось без скандала. Организаторами вечеринки и показа мод выступили Вадим и Алмаз Хусаиновы. Если именитые гости приходили по приглашениям, то всем остальным, чтобы посидеть за одним столом с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным, необходимо было купить билет за 15 тысяч рублей.

Сын Вячеслава Зайцева счел это позором для семьи. Ведь фактически на продажу выставлялись Пугачева и Галкин, отметил Егор Зайцева. В свою очередь Лев Лещенко добавил, что он вместе с другими звездами просто и бескорыстно пришел поздравить модельера. Они даже были не в курсе, что на мероприятие продавали билеты.

По словам Лещенко, возраст модельера дает о себе знать. Сейчас Вячеслав Зайцев находится не в очень хорошем состоянии, будто в «полузабытье». Последнее время он редко появляется на телевидении или модных показах. Передвигается дизайнер при помощи инвалидного кресла, а речь его сложно разобрать. Ранее его сын жаловался, что беспомощным состоянием отца хотели воспользоваться мошенники.

Источник: ren.tv