 

«Мытищинский стрелок» Владимир Барданов раскритиковал непрофессиональные действия спецназа в бою с ним

01.04.2021, 7:18, Разное
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61-летний житель Мытищ Владимир Барданов, которого считали погибшим в огне после перестрелки с превосходящими силами полиции, неожиданно объявился за границей, где записал видео с критикой действий правоохранительных органов.

Бой в коттеджном посёлке Новые Вешки начался утром во вторник и продолжался до темноты. Отряды ОМОНа и спецназа окружили усадьбу Барданова, из окон которой он отстреливался из автоматов и ручного пулемёта, а также бросал гранаты.

– Парни, ну кто так работает? Ну, чисто дети! Если бы я хотел, положил бы всех. Я в вас даже не целился, пугал только. В ногу вы своего сами ранили! А могли бы за полчаса меня сделать! – заявил Барданов.

В видео, размещенном на YouTube, Барданов подробно разбирает тактику штурмующих, иллюстрируя свои слова записями камер наружного наблюдения своего дома. Там же он показывает подземный ход, через который он скрылся вскоре после того, как поджёг свой дом, а также труп бомжа, подброшенный им вместо себя.

В заключение «мытищинский стрелок» предложил ГУВД Московской области провести занятия для полицейских по искусству штурма зданий. Он готов вернуться в Россию и сам провести такие учения, если с него снимут обвинения в неуплате налогов и отремонтируют его дом.

О реакции полицейского руководства на критику Барданова пока ничего не известно, но МВД Дагестана уже сообщило, что готово нанять его в качестве инструктора для своих спецподразделений.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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