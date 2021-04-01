Российскую радиостанцию оштрафовали за отсутствие титров на латышском языке

Российская радиостанция “Эхо Кремля” оштрафована Латвийской службой национальной идентичности на 20 тысяч евро за отсутствие перевода своих программ на латышский язык.

Как отмечает сайт организации, при вынесении вердикта ведомство руководствовалось законом, принятым 9 мая 2018 года. Его текст обязывает все русскоязычные телеканалы и радиостанции при помощи титров дублировать свой контент на государственном языке.

– Нарушение законодательства очевидно и не подлежит доказательству. Если кто-то сомневается в выводах службы, я могу включить радиоприёмник на соответствующую волну. Радиостанция вещала на русском языке и не дублировала титрами текст своих программ на латышский, как предписывает закон. Мне кто-то задавал дурацкий вопрос, зачем нужны титры для радиопередач? Ответ очевиден – чтобы люди с отсутствием слуха могли читать информацию, – прокомментировал ситуацию глава службы Кристьянис Козлинскис.

При этом в ведомстве уточнили, что фактически исполнение решения будет весьма проблематичным, ведь радиостанция “Эхо Кремля” ведёт свой эфир из Москвы и уже ответила отказом на требование службы.

Прекратить трансляцию иностранного вещателя на территории Латвии невозможно по техническим причинам. В данный момент для возмещения убытков, нанесённых прибалтийскому государству, сотрудники предложили распределить сумму штрафа между другими русскоязычными СМИ, работающими в стране.

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