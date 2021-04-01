 

«Не менжуйтесь, пилите контент и загружайте в комьюнити» – в Минкульте рассказали, как бороться за чистоту русского языка

01.04.2021, 7:08, Разное
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На проходившем в министерстве культуры РФ заседании рабочей группы по развитию русского языка экспертами ведомства обсуждались вопросы сохранения лексического наследия, чистоты речи и правописания. В частности, речь шла о борьбе со сленгом.

– Мы прекрасно понимаем, что никакие законы не помогут русскому языку. Нужна более комплексная, системная работа по мотивации к изучению литературного русского языка. Я говорю своим молодым френдам-филологам. Не менжуйтесь! Пилите контент и загружайте в комьюнити. Это же изи брать всё и шерить, создавать мемчики, демасики, чтобы те, кто не шарит, были зашкварены. Постоянно рофлить над такими зумерами и побольше таких движей делать. Ну и не забывать лойсы ставить под такими кринжами, – пояснила министр культуры Ольга Любимова.

Для эффективной реализации инициативы ведомство объявит всероссийский конкурс на создание демотиваторов и видеороликов для популярной соцсети TikTok. Победителям министр культуры пообещала «лютый хайп» в СМИ и предоставить бюджетные местные на филфаке МГУ и возможность почилить на вписке.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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