Манижа поедет на Евровидение с новой песней «Стакан и красные трусы»

Совет Федерации раскритиковал песню «Russian Woman», с которой Манижа (Manizha) должна была представлять Россию на Евровидении. Певица приняла решение о срочной замене композиции.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко крайне негативно высказалась о тексте песни и призвала пересчитать голоса, отданные за Манижу на национальном отборе на европейский песенный конкурс. Представители певицы отреагировали на критику Матвиенко и заявили, что у них имеется другая песня для Евровидения.

Композиция под названием «Стакан и красные трусы» была написана Виктором Дробышем и Аркадием Укупником во времена их молодости и долго хранилась неизданной. В связи с возникшим скандалом композиторы решили подарить певице эту песню для выступления в Роттердаме, чтобы долго не искать достойную замену «Russian Woman».

Команда российской исполнительницы пообещала в скором времени провести презентацию новой песни. Полный текст ее пока не известен, но сюжет композиции повествует об одинокой и целеустремленной женщине, которой трудно подняться по карьерной лестнице из-за обилия мужчин на руководящих должностях. Для достижения своих благих намерений героиня песни идет на мелкие ухищрения, чтобы расположить к себе мужчин и завоевать их доверие.

Замена песни была согласована в последний момент с конкурсной комиссией Евровидения. Манижа отправится на конкурс, если текст новой песни будет одобрен в Совете Федерации.

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