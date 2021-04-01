 

Ради борьбы с безработицей правительство отменит социальные пособия

01.04.2021, 7:00, Разное
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о прекращении с 1 мая этого года социальных выплат по безработице.

Мера предназначена для стимулирования к трудоустройству незанятого населения.

Безработные граждане также смогут обращаться в центры занятости населения, чтобы встать на биржу труда, но при этом перестанут получать ежемесячное пособие от государства.

– Стоит признаться, что пособие по безработице не работает, а только идёт во вред. Материальная помощь не помогает людям найти постоянную работу, а служит основанием сидеть дома и ничего не делать. В этом мы похожи на США, там тоже всякие BLM-щики висят на шее у государства. Так зачем нам кормить лентяев и тунеядцев? Если отменить социальные выплаты, то им придётся встать с диванов и бежать искать работу. Я думаю, это правильное решение, — рассказала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.

Сэкономленные деньги правительство направит на создание рабочих мест в государственных органах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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