Сбежавшего от правосудия итальянца-мафиози выдал его кулинарный канал на YouTube

Власти Доминиканской Республики выдали в Италию представителя организованной преступности, который бежал от правосудия. Мафиози выдал канал с рецептами итальянской кухни на YouTube.

Ордер на арест обвиняемого был выдан в 2014 году, его заподозрили в участии в наркоторговле в провинции Реджо-ди-Калабрия. Как выяснилось, последующие семь лет он вел тихую жизнь, не выделяясь из представителей итальянской общины в Доминиканской Республике.

Однако следователи нашли мафиози, наткнувшись на его канал на видеохостинге. Оказалось, он вместе с женой рассказывал о блюдах итальянской кухни. И хотя разыскиваемый скрывал лицо, его удалось опознать по татуировкам.

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