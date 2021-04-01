После убийства из-за ссоры в родительском чате в Волгограде возбудили новое дело

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01.04.2021, 6:34, Новости дня
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Новое уголовное дело возбудили в Волгограде после убийства из-за ссоры в родительском чате Волгограда, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

«По инициативе прокуратуры возбуждено уголовное дело об угрозе убийством ключевому свидетелю по уголовному делу о причинении телесных повреждений из-за ссоры в родительском чате», – сообщается на сайте ведомства.

По итогам очередного заседания суда 31-летний подсудимый пригрозил расправой ключевому свидетелю обвинения, отметили в прокуратуре.

Гособвинитель составил рапорт о наличии признаков преступления, его направили для организации процессуальной проверки в следственные органы. Уголовное дело возбудили в среду по статье «Угроза убийством в связи с выполнением лицом общественного долга».

В октябре 2020 года в Волгограде отцу-одиночке пробили кастетом череп из-за конфликта в родительском чате, нападавшего Арсена Мелконяна практически сразу задержали. Местные СМИ опубликовали переписку в чате, где незадолго до инцидента Гребенюк поругался с сестрой избившего его мужчины. Также в переписке есть аудиосообщение от мужа женщины. Адвокат Павел Астахов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Мелконяна могут привлечь к уголовной ответственности за угрозы расправой.



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