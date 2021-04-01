Больше половины жителей Германии выразили готовность привиться «Cпутником V»

Привиться российской вакциной «Cпутник V» от коронавируса готовы 57% жителей Германии, свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом Forsa для RTL.

В начале февраля использовать «Cпутник V» пожелали 45%. Сообщается, что сейчас 69% жителей страны хотели бы получить вакцину, как как только представится возможность. 44% не хотят использовать AstraZeneca, 51% готовы привиться британско-шведской вакциной. Подождать предпочитают 10%, отказываются прививаться 8%. В опросе принял участие 1001 человек. Статистическая погрешность составляет три процентных пункта, передает РИА «Новости».

Напомним, СМИ сообщали, что Берлин продвигает идею сотрудничества с Москвой в вопросе поставок в ЕС российской вакцины «Спутник V». Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что в случае регистрации российской вакцины в Евросоюзе, этот препарат нужно будет использовать, причем Германия может закупать «Спутник V» самостоятельно.