 

Введена минимальная цена пачки сигарет

01.04.2021, 6:34, Новости дня
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С 1 апреля вводится минимальная цена табачной продукции, до конца года пачка сигарет не может стоить меньше 108 рублей, сообщают информационные агентства.

Вступают в силу изменения в «антитабачный закон». Прежде сигареты запрещали продавать по цене выше максимальной розничной (которая устанавливается производителем) и ниже минимальной розничной (составляла 75% от максимальной), передает РИА «Новости».

Табачные изделия, произведенные или ввезенные в Россию до 1 апреля, с ценой ниже единой могут быть реализованы до 1 июля. Единая минимальная цена рассчитывается на основе минимального значения ставки акциза на пачку, ставки НДС и повышающего коэффициента. В 2020 году средняя цена пачки сигарет была около 120 рублей. Учитывая повышение акцизов, в 2021 году следует ждать цены в 140 рублей. «Таким образом, введение единой минимальной цены не окажет влияния на стоимость легальной табачной продукции», – сообщил директор по работе с органами государственной власти JTI РФ Василий Груздев.

Однако она станет важным инструментом в борьбе с нелегальным рынком. Кроме того, раньше была возможность использовать систему определения цены сигарет для «скидок», хотя законом они запрещены. Новая редакция закона устраняет подобную коллизию.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон по ужесточению цен на табачные изделия, он устанавливает единую минимальную цену на такую продукцию.



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