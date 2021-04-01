“Есть некоторые нюансы”. Тренер сборной Украины по футболу прокомментировал ничью с Казахстаном

В состоявшемся 31 марта матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года против сборной Казахстана сборную Украины подвела реализация голевых моментов.

Такое мнение главный тренер украинцев Андрей Шевченко выразил на послематчевой пресс-конференции, стенограмму которой опубликовала Украинская ассоциация футбола.

Матч в Киеве завершился со счетом 1:1. Для сборной Украины это третья ничья подряд.

“Сейчас нас постоянно наказывают, когда мы ошибаемся. Пропускаем контратаку – нам забивают. Создаем по восемь-десять моментов, а реализовать их не можем. Еще есть некоторые нюансы, которые я проанализирую, у нас есть время. Я знаю, в каком направлении надо двигаться”, – сказал Шевченко.

Он считает результаты сборной в отборе на чемпионат мира “отрицательными” и взял ответственность на себя.

“Надо реализовывать свои моменты. [В матче с Казахстаном] мы создали достаточно, чтобы еще в первом тайме закрыть эту игру. Это не отговорки, а факты, как они есть. […] Мы допускаем ошибки, которых раньше не было. Я с командой на эту тему разговариваю. Чтобы провести детальный анализ, мне нужно сейчас немного времени. Да, мы усложнили себе задачу. Но я не вижу в этом тупике. Мы набрали мало очков дома – будем брать их на выезде”, – объяснил Шевченко.

В параллельном поединке отборочной группы сборная Франции с минимальным счетом (1:0) обыграла Боснию и Герцеговину.

После трех туров в отборочной группе D сборная Украины с тремя очками идет на втором месте среди пяти команд. Лидируют чемпионы мира французы – семь очков.

Следующий поединок в рамках отбора на чемпионат мира сборная Украины проведет 1 сентября на выезде против той же сборной Казахстана, у которой сейчас одно очко.

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