Что произошло за день 31 марта

Коротко Навальный объявил голодовку в ИК-2 Владимирской области. В заявлении на имя начальника колонии он отметил, что уже три недели просит помощи медиков и не получает лекарств, хотя испытывает боли в спине и ноге. По словам Навального, другие осужденные по поручению начальника ИК оказывают на него психологическое давление: «активистам, готовым продать родную маму за банку сгущенки» приказали «давить» на обычных осужденных. Политик пожаловался на пытки бессонницей и заявил, что намерен держать голодовку, пока к нему не допустят врачей. ФСИН в ответ заявила, что Навальный якобы «получает необходимую помощь». Карабинеры задержали в Риме сотрудника посольства РФ и офицера ВМС Италии по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Капитан итальянского фрегата передавал российскому военному секретные сведения в обмен на вознаграждение. Позже Италия выслала двоих российских дипломатов. Главы МИД республики Луиджи Ди Майо выразил протест послу РФ. Совфед единогласно одобрил закон об «обнулении» сроков Владимира Путина. Документ принят во исполнение поправок к Конституции и предполагает, что занимать пост президента можно не более двух сроков ( без слова «подряд»). При этом закон позволит тем, кто избирался до принятия поправок (т.е. Путину и Медведеву) баллотироваться еще раз. В Питере вынесли два приговора по делам о насилии над полицейскими на акциях протеста 31 января. 48-летний Евгений Туганков получил год колонии-поселения за то, что толкнул омоновца Кривова, когда силовики разгоняли акцию протеста на Пионерской площади. Кирилл Богданов получил 1,5 года условно за «два удара руками в область туловища» командира отделения ППС на Сенной площади. После стычки с Богдановым полицейский направил табельное оружие на протестующих. В Москве же задержали еще одного участника акций, подозреваемого в нападении на силовиков 23 января — через два месяца после протестов. Силовики утром обыскали квартиру Александра Федерякова, изъяли у него телефон и флешки и увезли на допрос. Следствие считает, что гражданин распылил газовый баллончик в сторону омоновцев. Главу группы компаний «Биотэк» и фигуранта дела о взятке Бориса Шпигеля госпитализировали в больницу при СИЗО «Матросская Тишина». Накануне Шпигеля перевели в СИЗО «Медведь», там ему стало плохо. За день до этого член ОНК Марина Литвинович сообщала, что экс-сенатор Шпигель жалуется на бессонницу из-за головокружений, одышку, боли в животе и озноб. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Миллиардер. Из Пензы Как выживает один из беднейших регионов России, где губернатор арестован за взятки. Репортаж «Новой» Хорватия разрешила въезд в страну всем, кто сделал прививку от коронавируса «Спутником V». Туристов, привитых китайскими или российскими препаратами, будут пускать в страну с 1 апреля. Киев уходит на жесткий карантин. С 5 апреля в столице Украины закроют все школы, детсады и рынки, а для проезда на общественном транспорте понадобится спецпропуск. Заведениям общепита разрешат работать на доставку.Режим ЧС по всей стране объявлен до 30 апреля. — Источник: Новая газета