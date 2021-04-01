 

Что произошло за день 31 марта

01.04.2021, 5:44, Разное
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Коротко

  • Навальный объявил голодовку в ИК-2 Владимирской области. В заявлении на имя начальника колонии он отметил, что уже три недели просит помощи медиков и не получает лекарств, хотя испытывает боли в спине и ноге. По словам Навального, другие осужденные по поручению начальника ИК оказывают на него психологическое давление: «активистам, готовым продать родную маму за банку сгущенки» приказали «давить» на обычных осужденных. Политик пожаловался на пытки бессонницей и заявил, что намерен держать голодовку, пока к нему не допустят врачей. ФСИН в ответ заявила, что Навальный якобы «получает необходимую помощь».

  • Карабинеры задержали в Риме сотрудника посольства РФ и офицера ВМС Италии по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Капитан итальянского фрегата передавал российскому военному секретные сведения в обмен на вознаграждение. Позже Италия выслала двоих российских дипломатов. Главы МИД республики Луиджи Ди Майо выразил протест послу РФ.

  • Совфед единогласно одобрил закон об «обнулении» сроков Владимира Путина. Документ принят во исполнение поправок к Конституции и предполагает, что занимать пост президента можно не более двух сроков ( без слова «подряд»). При этом закон позволит тем, кто избирался до принятия поправок (т.е. Путину и Медведеву) баллотироваться еще раз.

  • В Питере вынесли два приговора по делам о насилии над полицейскими на акциях протеста 31 января. 48-летний Евгений Туганков получил год колонии-поселения за то, что толкнул омоновца Кривова, когда силовики разгоняли акцию протеста на Пионерской площади. Кирилл Богданов получил 1,5 года условно за «два удара руками в область туловища» командира отделения ППС на Сенной площади. После стычки с Богдановым полицейский направил табельное оружие на протестующих.

  • В Москве же задержали еще одного участника акций, подозреваемого в нападении на силовиков 23 января — через два месяца после протестов. Силовики утром обыскали квартиру Александра Федерякова, изъяли у него телефон и флешки и увезли на допрос. Следствие считает, что гражданин распылил газовый баллончик в сторону омоновцев.

  • Главу группы компаний «Биотэк» и фигуранта дела о взятке Бориса Шпигеля госпитализировали в больницу при СИЗО «Матросская Тишина». Накануне Шпигеля перевели в СИЗО «Медведь», там ему стало плохо. За день до этого член ОНК Марина Литвинович сообщала, что экс-сенатор Шпигель жалуется на бессонницу из-за головокружений, одышку, боли в животе и озноб.

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  • Киев уходит на жесткий карантин. С 5 апреля в столице Украины закроют все школы, детсады и рынки, а для проезда на общественном транспорте понадобится спецпропуск. Заведениям общепита разрешат работать на доставку.Режим ЧС по всей стране объявлен до 30 апреля.

    • Источник: Новая газета



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