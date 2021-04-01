Политолог назвала причины растущей популярности конкурса «Лидеры России»

Конкурс управленцев «Лидеры России» – это возможность воспользоваться реальным социальным лифтом, в этом и кроется одна из главных причин его популярности, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин, комментируя начало регистрации на четвертый по счету конкурс «Лидеры России».

«С каждым годом количество регистраций на конкурсе «Лидеры России» растет по нарастающей. Теперь эта цифра уже превысила 660 тысяч. Этот факт четко указывает на то, что конкурс привлекает к себе внимание общества», – говорит исполнительный директор Института региональных проблем Наталья Линдигрин.

«Его победители занимают потом реальные вакансии в федеральных и региональных органах власти, в различных крупных компаниях. В конкурсе могут участвовать управленцы из любого уголка страны, главное – наличие желания повысить квалификацию, приобрести новые профессиональные навыки. Даже те, кто не получит после конкурса новое назначение, все равно могут повысить свой управленческий уровень – они ведь проходят стажировки, получают образовательные сертификаты. В рамках конкурса, как известно, с претендентами работают профессиональные наставники. Именно поэтому повышается число желающих поучаствовать в «Лидерах России», – добавила эксперт.

Она считает, что угроза коронавируса стала косвенной причиной, по которой многие управленцы в стране решили повысить свой уровень. «Пандемия заставила всех сгруппироваться, сформировать свою ответную реакцию на вызовы, на риск», – уверена эксперт.

«На конкурсе постепенно появляются новые профессиональные треки. Это наука, здравоохранение, информационные технологии, культура. Такое расширение направлений тоже увеличивает охват его аудитории», – отметила собеседница.

Сильной стороной «Лидеров России» стала поддержка со стороны бизнеса, предпринимателей, число которых увеличивается. «Конкурс интересен для тех компаний, что хотят обновить свой персонал, получить новых профессиональных управленцев из разных регионов страны, а не только из Москвы», – подытожила Линдигрин.

В среду началась регистрация на четвертый конкурс «Лидеры России». Старт заявочной кампании был дан в рамках медиапрезентации проекта. Запуск нового сезона был поддержан президентом Владимиром Путиным.

Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров рассказал, что новый сезон проекта будет сильно отличаться от предыдущих – не только тестами и методологией, но и самой структурой. С этого года упор делается на поиск не просто управленцев широкого профиля, а профессионалов, знающих все тонкости своей сферы деятельности и готовых преображать родную отрасль.

Нынешний конкурс разделен на восемь отраслевых треков, из них шесть основных как раз и стартовали в среду: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии». А также два отдельных направления будут запущены в апреле – это треки «Международный» и «Студенты». Участник может выбрать только один трек.