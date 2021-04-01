Трансгендерам разрешили служить в вооруженных силах США

Трансгендеры вновь получили право вступать в ряды американских вооруженных сил, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Пентагон утвердил новые принципы приема трансгендеров. Они могут служить в качестве представителей выбранного ими пола, им гарантировали необходимую медицинскую помощь. Кирби сказал, что по мнению главы Пентагона Ллойда Остина, «поступление в ряды ВС любых американцев, которые соответствуют высоким стандартам военной службы, идет на пользу» вооруженным силам.

Кроме того, «соблюдение принципа инклюзивности укрепляет позиции в сфере безопасности», считают в Пентагоне. Кирби отметил, что Пентагон стремится «восстановить принятую в 2016 году политику относительно службы трансгендеров», передает ТАСС.

В 2018 году Дональд Трамп, который был тогда президентом США, подписал меморандум, согласно которому трансгендеры не могут служить в американской армии.