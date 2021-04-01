 

Трансгендерам разрешили служить в вооруженных силах США

01.04.2021, 5:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Трансгендеры вновь получили право вступать в ряды американских вооруженных сил, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Пентагон утвердил новые принципы приема трансгендеров. Они могут служить в качестве представителей выбранного ими пола, им гарантировали необходимую медицинскую помощь. Кирби сказал, что по мнению главы Пентагона Ллойда Остина, «поступление в ряды ВС любых американцев, которые соответствуют высоким стандартам военной службы, идет на пользу» вооруженным силам.

Кроме того, «соблюдение принципа инклюзивности укрепляет позиции в сфере безопасности», считают в Пентагоне. Кирби отметил, что Пентагон стремится «восстановить принятую в 2016 году политику относительно службы трансгендеров», передает ТАСС.

В 2018 году Дональд Трамп, который был тогда президентом США, подписал меморандум, согласно которому трансгендеры не могут служить в американской армии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.02 / Боррель едет в Россию. Перед визитом он провел телефонный разговор с главой МИД Украины

27.10 / Ученых наградили за скрытность подлодок – носителей «Цирконов»

28.07 / В центре Киева при помощи Турции появится крупнейшая на Украине мечеть

27.11 / Prospect – ползучая милитаризация Японии продолжится и после Синдзо Абэ

26.12 / В Киеве бульдозер откопал надгробие генерала, освободившего Болгарию от османов

23.02 / Ученые напомнили о позитивном влиянии какао и шоколада

31.07 / Майкл Помпео: Гибель «300 россиян» в Сирии послужила предупреждением для Москвы

15.01 / Геращенко и Железняк стали самыми эффективными лидерами фракций Верховной Рады в 2020 году – КИУ

02.02 / Меркель объяснила задержки с вакцинацией от COVID-19 в Европе

12.10 / Армения заявила о сбитом Карабахом азербайджанском Су-25

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)