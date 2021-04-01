 

В сети появились подробности о новых камерах для iPhone 13

01.04.2021, 5:34, Новости дня
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Как свидетельствуют инсайдерские источники, уже в этом году на рынок выйдет новая линейка смартфонов iPhone 13. Ранее в сети появлялась информация о том, что производитель начнет выпуск iPhone 12s. Но инсайдеры опровергают эту информацию.

Новые смартфоны, по словам специалистов, получат, кроме прочего, необычные широкоугольные камеры. Их объективы сложены из семи линз, а размер диафрагмы составит F/1,6. Хотя, на самую дорогую модель iPhone 13 Pro Max должны устанавливать объективы с диафрагмой F/1,7.

Также стало известно, что объективы для новых камер, которые разработаны специалистами компании Sunny Optical, уже прошли испытания. Apple уже ожидает поставок комплектующих для новых моделей мобильных гаджетов.



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