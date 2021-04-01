 

Поддельное приложение лишило американца одного миллиона долларов

01.04.2021, 5:34, Новости дня
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Все началось с вполне невинного желания гражданина США Филиппа Христодулу проверить свой криптовалютный счет. По определенным причинам он не мог войти в свой аккаунт привычным способом, а потому решил воспользоваться специальным приложением, которое скачал с App Store.

Несмотря на то, что программа была оценена как проверенная и «пятизвездочная», она оказалась поддельной. В результате со счета американца исчезло более 17 биткоинов, что по текущему курсу равнялось почти одному миллиону долларов США.

По словам экспертов, это самый крупный за последнее время киберграбеж физического лица, о котором стало известно широкой аудитории. Но он еще раз доказывает, насколько опасно использовать непроверенные программы.



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